太陽花學運攻佔行政院案　二審7人改判有罪

台灣於2014年3月爆發反服貿運動（又稱太陽花學運），示威者闖入並佔領立法院等機構。中學運團體「黑色島國青年陣線」（黑島青陣）總召集人魏揚等人，被控煽惑他人犯罪，3年前一審獲判無罪。案件其後經上訴，台灣高等法院周二（28日）二審改判魏揚等7人罪成，各判處2月至4月有期徒刑，可繳納罰金代替，全案仍可上訴。

高院指出，魏揚等人當時以文字、言詞呼籲不特定的多數人，倣效佔領立法院的方式來佔領行政院，在主觀上有煽惑他人犯罪的犯意，客觀上也有煽惑他人犯罪的行為，又認為魏揚等人所做行為並非「非如此不可」的做法，因而作出上述判決。

時任行政院院長江宜樺得悉判決後，在Facebook以「正義經常遲來，但不會不來」為題發文，表示當年示威者攻佔行政院不是「和平示威」，太陽花學運更不是「公民不服從」。示威者總是選擇性強調自己只是坐在地上「和平」呼口號，就被警方強制驅離，但不回答如何持鐵器破壞行政院的阻絕設施，如何暴力推擠負責保衞行政院的警察，如何拆毀幾百公斤重的行政院大門，甚至在驅離過程中如何將執行公務的警察「蓋布袋」。如果太陽花算公民不服從，那所有非法暴行都可以自稱公民不服從。

至於當時人在現場的無黨籍立委林昶佐則認為高院判決不公平，指當晚在江宜樺一聲令下之後，警方開始暴力驅離集會民眾，把人打得頭破血流，甚至造成一名傷者事後不幸過世，但打人的警察至今都找不到，反而當時只是叫口號的魏揚被判有罪，讓人無法理解。

323攻佔行政院一案中，共21人被起訴，一審期間11人分別被依妨害公務、毀損公物等罪判刑3至5月。二審17人當中，魏揚等16人改判或維持原判有罪，僅1人獲判無罪確定。