43名畢業生集體舉報　20年前遭小學老師猥褻體罰

福建福州市20多名1997年同校畢業的學生，日前在網上指稱曾遭小學班主任陸某體罰及猥褻，包括掌摑、下跪、用釘書釘拮身體、坐在大腿上或摟抱。當中有人稱受事件影響至今，「在腦海中揮之不去」。陸某周一（27日）否認指控，台江區教育局已介入調查核實，但因事發時間久遠，建議有關人士通過法律途徑解決。

涉事43人為福州市台江區第二中心小學的畢業生。學生表示，起初建立聊天群組只為增加聯絡，但後來大家開始聲討班主任，包括陸某對部分女學生「動手動腳」，又曾讓女生坐在椅上，自己再坐到對方雙腳上。有聲稱遭體罰的人指，曾被陸某用釘書釘拮身體、拔頭髮及藥油塗在嘴上，又因做錯事被要求下跪。

有學生稱，當年有同班女同學上課時講話，「他就用透明膠帶把女生頭繞了幾圈，到下課才弄掉」。他曾向家長反映情況，父母卻認為是學生做錯事才遭體罰，又表示事發超過20年，雖然沒有任何證據，卻留下心理陰影，希望陸某能夠道歉。

陸某在1999年至2003年間曾擔任該班3至6年級的班主任，現任福州市某小學副校長。他表示，光聽一面之詞並不準確，質疑事件為何不在20年前曝出，認為上述畢業生的行為令其感到心寒，同時否認曾體罰及猥褻學生。