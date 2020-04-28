卡拉OK大火：議員質疑消防巡查不力　3分店遭罰36萬新台幣

台灣台北市的錢櫃卡拉OK旗艦店，周日（26日）上午發生大火，造成5死49人受傷。警方及消防周二（28日）重返現場調查，家屬可認領死者遺物。國民黨市議員引述錢櫃前員工透露，店方曾因有顧客抽煙而擅自關閉警報器，安檢時才開啟消防設備，質疑消防巡查不力，建議將警報連接至消防局。

國民黨台北市議員游淑慧、羅智強、徐巧芯等周二召開記者會，質疑業者長期關閉警報器，另警方巡查時明知有人違規在店內抽煙，卻因不屬警察職權而不管理及不通報消防局。議員又批評錢櫃在該市有7間分店，其中5間分店的消防安檢違規卻如常營業，懷疑消防巡查不力。

與會議員建議當局檢討《消防法》罰則，並呼籲立法強制規定特殊營業或公共場所，將火災警報連接消防局，另加設受信總機訊號遠端監控機制，令相關人員可知道是警報器是人為關閉抑或故障。

台北市建築管理工程處周一（27日）檢查錢櫃位於該市的分店，其中3間分店內部均有多處防火門無法正常開關的情況，另經消防局檢查消防安全設備不合格，已被勒令停業，周二依《建築法》共處36萬元（新台幣，下同，約9.5萬港元）罰款，限於3日內改善並重新辦理公共安全檢查申報。