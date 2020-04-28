新冠肺炎：廁所病毒載量較高　或是患者沖廁過程氣霧傳播所致

橫跨武漢、上海以及香港三地的醫療研究團隊周一（27日）在著名科學期刊《自然》(Nature)發表關於新冠病毒氣溶膠（即氣霧）傳播的最新研究成果，研究顯示，患者使用的廁所氣霧病毒載量較高。

研究認為，這代表患者大小便沖水過程可能是病毒氣霧傳播的重要來源。另外，病房落塵樣本和醫護人員脫下防護服區域的病毒氣霧載量和粒徑分布則顯示，新冠肺炎經「沉降(衣物/地面)–人員攜帶–空中揚起」的傳播模型。

這項名為「武漢兩所醫院的新冠病毒氣溶膠動力學分析」的研究，是在2月17日至3月2日、湖北武漢疫情高峰時期，於武漢大學人民醫院東院重症及普通病房、武昌方艙醫院病區及廁所、居民社區和超市等具有代表性的醫院及公共環境等採樣點，採集氣霧樣品。研究團隊利用前期研發的2019冠狀病毒數碼聚合酶連鎖反應（PCR）檢測等技術，定量分析各採樣點樣品的病毒氣霧載量及空氣動力學特徵。

研究顯示，在當時嚴格防控的條件下，兩所醫院和公共環境總體是安全的，但患者使用的廁所中氣霧病毒載量較高，這可能來自患者呼吸，也可能來自患者糞便或尿液中攜帶病毒的氣霧化。因此，患者大小便沖水過程可能是病毒氣霧傳播重要來源之一。

研究亦指，在人流聚集的超市附近和醫院大樓通道等可檢出一定的氣霧病毒載量，這說明人員聚集時，病毒攜帶者與周圍人群存在潛在的氣霧傳播風險。