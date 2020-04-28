傳華推「中國標準2035」　美專家：北京影響力勢擴大

中國產業政策《中國製造2025》淡出公眾視線後，有傳中國將於今年推出《中國標準2035》，涵蓋人工智能（AI）、電信網絡和數據流通等被視為定義未來十年的全球技術領域。美國專家指，此舉可能會對北京在全球舞台上的權力產生廣泛的影響。

中國國家標準化管理委員會工業標準二部主任戴紅早於去年1月，已提出《中國標準2035》，國家工信部電子信息司副司長喬躍山曾表示，將推動物聯網、訊息技術設備互聯、太陽能光伏等領域的國家標準或行業標準成為國際標準，推動國內外標準接軌。

北京研究和諮詢公司Trivium China的合夥人安德魯‧波爾克表示，中國經濟的一大弱點是，沒有甚麼事情是以標準化的常態化方式跨越時間、距離和空間發生的。他指出，「《中國標準2035》是國內的迫切需求和提高自身經濟績效和效率的需要，以及他們希望在國外樹立標準的願望，無論是從字面意義上還是從形象上來說，都是一種結合」。

《中國製造2025》被認為是中美貿易戰的原因之一。美方認為，《中國製造2025》是通過大規模政府補貼、不公正保護措施和竊取外國知識產權來實現中國政府提出的在2025年時，讓中國從「製造大國」升級為「製造強國」，並擺脫對外國高科技工業的依賴。

有業界人士指出，中國有意通過標準制訂獲取關鍵數據，中國政府定義的技術和技術標準越多，相關數據就越會受到中國政府各種數據本地化和訪問政策的制約。