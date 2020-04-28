受賄456萬元人民幣　來賓市人大常委會前副主任獲刑10年

廣西北海市中級人民法院周二（28日），就來賓市人大常委會前黨組成員、副主任、忻城縣前縣委書記謝大研涉嫌受賄一案公開宣判，謝犯受賄罪成判囚10年，罰款50萬元（人民幣，下同，約56萬港元），並沒收其違法所得456萬元（約507萬港元），上繳國庫。

法院審理查明，謝大研於2010年至2018年間，利用擔任忻城縣縣長、縣委書記、來賓市人大常委會副主任等職務便利，為忻城縣某石材公司、陳某華等單位或個人在礦產資源開發、工程項目承攬、項目建設協調等事項上提供幫助，非法收受上述單位和個人給予的財物共456萬元。

法院認為，謝大研身為國家工作人員，利用職務便利為他人謀利，非法收受他人錢款，數額特別巨大，其行為構成受賄罪。鑑於他到案後坦白認罪，主動供述犯罪事實，通過家屬退還全部贓款和主動預繳罰款，具有良好認罪認罰表現，遂依法對其從輕處罰，作出上述判決。

據了解，謝大研現年52歲，先後擔任來賓市人大常委會副主任、忻城縣委書記等職務，至去年8月涉嫌嚴重違紀違法受查，同年被雙開（即開除黨籍和公職）。