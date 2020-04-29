新冠肺炎：農產企業全面復工　豬肉價格連續10周下跌

新冠肺炎疫情持續，截至周三（29日）內地全國計確診82,836宗、4,633人死亡；目前現有確診病例648宗，其中重症病例為50宗。鄉村產業發展司司長曾衍德周二（28日）指出，中國各類農業產業化龍頭企業9萬間、國家級龍頭企業1542間已全面復工復產，有效保障在疫情期間的市場供給，同時帶動就業。

曾衍德表示，龍頭企業供給的農產品中，糧油占市場三分一以上，為城鄉居民提供主食、方便食品、預製菜餚、淨菜淨果等；同時，這些企業提供了大量就業崗位，其中70%為農民工帶動小農戶與大市場有效銜接，讓農民更多分享產業鏈增值收益；利用互聯網、物聯網、大數據等技術，使疫情期間的調度比去年同期增長30%以上。

另外，中國的糧食生產形勢相對去年較好，小麥產量佔夏糧的90%以上，春播進展順利，中國的糧食生產已經連續5年穩定在1.3萬億斤以上；生豬生產恢復持續向好，全國生豬存欄增加了1000多萬頭，增長3.5%；豬肉批發價格已連續10周下降，而蔬、果等農產品供給增加，價格基本回落到常年水平；涉農企業秩序全面恢復，農資重點企業全部恢復正常生產，產能達到常年同期水平。