新冠肺炎：中方對疫情無意識形態考量　削弱世衞權威不合時宜

中國外交部長王毅，周二（28日）晚通過視像會議的形式，出席金磚國家應對新冠肺炎疫情特別外長會議。王毅會上指出，中方疫情一開始的時候，就堅持公開透明，第一時間對外通報疫情有關的情報，沒有意識形態上的考量，也不會尋求地緣政治私利；有不點名批評美國，指任何削弱世衞權威的、阻礙世衞發揮作用的做法，都是不合時宜。

王毅指出，中國對疫情堅持多邊主義，指病毒是不分國界、不論民族的全球性挑戰，中方判斷疫情不會改寫和平與發展的時代主題，完善全球治理，維護金磚國家以及廣大新興市場和發展中國家的正當權益和發展空間；中方會盡己所能為有需要的國家提供幫助，為金磚各國提供了大量防疫物資，在尊重彼此主權和國情的前提下，與金磚國家加強疫情信息分享，交流抗疫經驗和疫苗研發合作。

王毅又指，金磚國家應支持聯合國各機構對防疫發揮的作用，又指世衞是協調推進全球抗疫合作的核心力量，尤其對發展中國家和落後國家而言，是不可或缺的。任何何削弱世衞的權威、阻礙世衞組織發揮作用的作法都是不合時宜，也不會得到國際社會的支持。王毅表示中方在按時足額交納世衞組織會費的同時，最近連續兩次向世衞合共捐款5千萬美元（約3.8億港元），在力所能及範圍內，減輕非洲國家債務負擔，協助當地提高應對疫情能力，推動完善全球公共衞生治理。

最後王毅表示，中方支持俄方制訂《金磚國家經濟夥伴戰略2025》的倡議，重視線上辦公、線上購物等迅速發展的新業態，打造新工業革命夥伴；充分發揮新開發銀行和應急儲備安排作用，為金磚五國經濟運行提供穩健的金融支撐；同時會繼續加強人文交流。