新冠肺炎：台駐美代表籲世衞　邀台灣以觀察員身份參與WHA

美國智庫全球政策中心（Center for Global Policy）周三（29日）與世衞高層展開視像會議，討論世衞應對疫情的成敗，其中台灣駐美代表處政治組組長趙怡翔亦有出席會議，期間趙怡翔呼籲世衞，不要再讓大陸在全球衞生議題上玩弄政治，並應邀請台灣以觀察員身份參與世界衞生大會（WHA）。

趙怡翔提出，世衞每年舉辦至少有數百場技術性專家會議，而台灣申請參會的拒率高達70%，質疑真正決定台灣是否能參會的，是一個特定的會員國。而處理台灣議題的法律顧問所羅門（Steven Solomon）則表示，專家會議本來就不是所有人都能每一場都參與的，一年參加8場已經算是相對較多了。

所羅門又指，在新冠肺炎疫情上，已對台灣開通了指定聯絡窗口，台灣享有與會員國相同資訊權限，此外，台灣還能透過歐盟疾病管制局與世衞合作，在必要時可召開3方電話會議。趙怡翔則反駁，指台灣聯絡窗口並不在世衞相關網頁上，導致其他國家無法直接與台灣取得聯繫，分享重要疫情資訊。