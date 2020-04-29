慣例於3月舉行　兩會文革期間曾中斷

受新冠肺炎疫情影響，原定於3月5日舉行的第13屆全國人大第3次會議，延至5月22日舉行。至於政協第13屆全國委員會第3次會議，也將延至5月21日召開。資料顯示，自1954年第1屆全國人大第1次會議以來，全國兩會曾4次延期召開，惟因公共衞生原因改期則屬罕見。

根據內地現行法律，沒有規定兩會的具體舉行日期。不過，全國人大自1998年開始，固定在每年的3月5日開幕，全國政協會期則自1999年起固定在3月3日揭幕。兩會成立初期，曾因反右運動和文革運動多次改期，分別是1957年、1959年、1962年、1963年 。

據中國人大網刊發的《我國人民代表大會制度的特點及其曆史發展》一文曾記錄，由於1957年下半年起爆發反右運動，導致人大和人大常委會會議不能按時召開。1959年1月23日，全國人大常委會第103次會議決定第2屆全國人民代表大會第1次會議改於1959年4月召開。而第2屆全國人大第3次會議也推遲了3次，在1962年3月27日才揭幕，與第2次會議相隔23個月。

文革期間，人大和政協制度遭到破壞，從1965年1月到1978年3月，政協第4屆全會經歷了長達14年的任期，僅召開過一次會議。期間，第3和第4屆全國人大，也只是各召開過一次會議。直至文革結束，兩會制度才逐漸恢復。

到1982年，憲法規定全國人大每年舉行一次會議，不過時間並未固定，2月、6月、8月、11月都曾召開過會議。1989年的第7屆全國人大第2次會議上，全國人大議事規則出台，規定全國人大會議需在每年第一季度舉行。從1993年8屆全國人大第1次會議開始，全國人大會議便固定在每年的3月召開。