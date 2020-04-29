新冠肺炎：深圳廣州搭飛機地鐵　民眾需出示「粵康碼」

新冠肺炎疫情持續，廣東深圳和廣州自周一（27日）開始，規定民眾出入機場、地鐵等公共區域，都需出示「粵康碼」或「穗康碼」等檢疫證明。深圳自周二（28日）開始，所有經深圳口岸入境的人士，包括港澳居民，均需在深圳就地集中隔離及醫學觀察14天。

深圳政府規定，持綠碼到深圳的武漢人士毋須強制隔離，但需接受兩次核酸檢測，建議首次在武漢做，結果為未感染才能到廣東，抵深圳後將被納入健康管理，要向所在社區、單位提供核酸檢測報告。他們返抵7天後需再次檢測，兩次均無感染可恢復正常生活。

持紅色或黃色健康碼的武漢民眾返回深圳，需接受核酸檢測和14日集中隔離；湖北其他地區或其他低風險地區的民眾持綠色健康碼，毋須接受上述措施。深圳當局要求民眾在五一小長假期間從其他城市返深圳，需保留行程證明，返回後在「i深圳」App或「深i您」微信App進行自主申報。

廣州地鐵安排職員在各入口處協助乘客出示「粵康碼」，有不少乘客需臨時登入相關平台申請，有長者在入口處站立20分鐘才成功申領。有市民表示，「不知道要出示這些，耽擱了些時間，以後會準備好的」。

五一小長假將至，內地民眾將有7日假期，不少民眾選擇出外旅行。惟疫情期間，當局強調要堅持疫情防控不放鬆，鼓勵民眾盡量不跨省、跨境旅行。不少旅遊景區將採取「限流」、入園測溫等措施。

另外，廣東省衞健委周三（29日）通報稱，截至當日凌晨，深圳新增1宗本土確診病例，為無症狀感染者轉為確診病例。