新冠肺炎︰莫里森指調查疫情合理　非針對中國

澳洲政府近日游說多國對新冠肺炎疫情起源進行獨立調查，引起中國多次批評，更威脅會出現經濟抵制。澳洲總理莫里森周三（29日）指，呼籲調查疫情源頭屬「合理」，又指此舉沒有針對特定國家。

莫里森在坎培拉受訪時表示︰「澳洲所追求的（獨立調查）並無針對性。這是一場奪去20萬條性命的疫情，令全球經濟停擺。它的含義和影響非同尋常。當世界要求就此進行獨立檢視，這是完全合理和明智的。」

在澳洲要求獨立調查後，中澳關係日益緊張。中國駐澳洲大使成競業周一（27日）更警告，若澳洲堅持獨立調查，或會被中國消費者抵制。中國使館其後在網上公布，澳洲外交及貿易部（DAFT）秘書長孫芳安致電成競業的對話內容，聲稱孫芳安「承認現在不是開展調查的時機」，「不希望此事影響澳中關係」。DAFT事後反駁有關說法，並批評中方公布雙方官員通話內容的做法。

中國駐澳洲大使館發言人周三再度發炮，認為是澳媒披露中澳官員通話在先，顯然是有澳洲官員透露內情。中方反批澳方先違背外交慣例，公布通話內容是為了以正視聽。發言人稱︰「中國駐澳使館從不玩小把戲，這不是我們的傳統。但如果有人要玩這類把戲，我們只好奉陪。」