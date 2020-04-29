遼寧省長唐一軍任司法部部長　曾任浙江省委副書記

十三屆全國人大常委會第十七次會議周三（29日）上午在北京召開，會上決定任命遼寧省委副書記、省長唐一軍為司法部部長、生態環境部副部長黃潤秋為生態環境部部長。唐一軍的任命意味65歲的傅政華卸任司法部部長一職。

中央政法委員會上周二（21日）召開「平安中國建設協調小組第一次會議」，唐一軍亦有出席，其排位在中央政法委委員、國家安全部部長陳文清與中央政法委委員、武警部隊司令員王寧之間，但未有公布其職位。傅政華當日未有出席會議。

時政新聞微信號「政知道」同日發文稱，據司法部官網「部領導介紹」資料顯示，司法部長傅政華已卸任黨組副書記職務。

資料顯示，59歲的唐一軍是山東莒縣人，自1977年7月參加工作，曾擔任浙江省委副書記、省紀委常委、秘書長、寧波市委書記等職務。他在2011年2月晉升副部級，擔任寧波市政協主席、黨組書記；另在2017年10月30日開始晉升為正部級，擔任遼寧副省長、代理省長，於2018年1月開始擔任遼寧省長。

另有資料顯示，現年56歲的黃潤秋是湖南長沙人，自1986年2月參​​加工作，曾擔任四川省政協副主席、四川省人大常委會副主任、環境保護部副部長、生態環境部副部長等職務。