被曝為同性戀者非法代孕　機構宣稱已經手逾400嬰兒

網傳廣東廣州有機構一直經營非法商業代孕的項目，已為同性戀者完成數百次代孕，又宣稱代孕不違法，更以「卵妹」稱呼代孕媽媽，引起輿論關注。據內地相關規例，禁止買賣精子、卵子、胚胎等，醫療機構和醫護人員不得實施代孕技術。有網民質疑，商業代孕在內地屬違法，大量機構卻暗地裏大行其道，公然在網上社交平台宣傳，事後已向國家衞健委舉報，建議當局盡快開展排查，杜絕惡行。

有網民爆料指，涉事機構名為「彩虹寶貝」，事後已更名或注銷。機構一直用「夫夫也可以血脈傳承」的口號宣傳業務，並指已從事代孕行業超過10年，從2015年開始專注於同性戀者群體的代孕業務，目前已「經手」了逾400個代孕嬰兒。該機構前年5月登記註冊，惟經營範圍僅包括母嬰諮詢服務等，並無任何胚胎移植的相關合法手續，亦未在內地批准開展輔助生殖技術的單位名單中。

該機構在社交平台上貼出顧客和找代孕後誕下嬰孩的照片，或是代孕媽媽和買家的合照等，又以「志願者孕媽」、「卵妹」稱呼代孕女子。從代孕者成功懷孕的產檢報告中，可見部分人已多次代孕，或年約20歲，甚至有人的年齡被遮掩，無法得知是否已成年。機構負責人更在個人微博上，分享為患有愛滋病的男同性戀者找代孕的例子，並表示「得了愛滋也可以生出健康寶寶」。

機構在微博上又公然宣稱商業代孕在中國是灰色地帶，並非違法行為，亦從未聽過違法的案例；平日發布的同性戀者家庭和代孕宣傳內容，亦不斷為此產業「洗白」，指商業代孕是不可能防止，「符合社會公序良俗的真實需求」，又宣稱代孕在內地雖不合法，但全國人大已表態代孕非罪化，更指現有規定僅限制醫護人員進行代孕操作，暗指可私自進行的代孕。

據了解，內地《人類輔助生殖技術管理辦法》中，列明禁止以任何形式買賣精子、卵子、胚胎等，醫療機構和醫護人員不得實施代孕技術。有網民質疑，既然代孕在內地是違法行為，為何仍有大量機構可在微博等各大平台上宣傳、賣廣告。

有內地律師指，目前未有法律明確禁止代孕，但大眾普遍認為是不合法。由於商業代孕並非正常經營的項目，工商行政管理總局必須要管理，同時可能會涉及刑法，包括非法行醫、組織賣淫罪等。他表示，代孕是一個曖昧模糊且未來或得不到認可的商業行為，認為借用他人身體代孕，無論從法律角度抑或社會風俗角度，都是目前無法容忍和接受。