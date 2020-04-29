新冠肺炎：五眼聯盟調查病毒源頭　武漢研究所研究員為目標

英國傳媒日前報道，由澳洲、加拿大、新西蘭、英國和美國組成的情報機關「五眼聯盟」（Five Eyes），正着手調查新冠病毒源頭。而曾於澳洲留學的武漢病毒研究所研究員周鵬，以及研究所新發傳染病研究中心主任石正麗成為調查對象，兩人均曾研究蝙蝠。

報道指，周鵬和石正麗曾參與澳洲和中國政府聯合資助的研究項目，為研究所蝙蝠病毒感染與免疫課題組長的周鵬，曾於2011年至2014年間被派往澳洲動物健康實驗室學習，包括將蝙蝠安樂死後進行解剖，研究其攜帶的致命病毒。據指，其研究由澳洲科學工業組織（CSIRO）和中國科學研究院聯合資助，旨在通過了解病毒如何從蝙蝠傳播到人類感染冠狀病毒，以防止下一次爆發。

有「蝙蝠女」之稱的石正麗則於2006年2月22日至5月21日期間，以訪問學者身份在澳洲居住3個月，在澳洲科學工業組織的動物健康實驗室進行研究，利用馬蹄蝠的糞便樣本鑑定牠們是否是冠狀病毒的天然宿主。

澳洲科學工業組織一直與中方有多個共同合資的研究項目，均是研究和蝙蝠有關的疾病。組織發言人表示，實驗室目前未有展開關於蝙蝠的研究，但斷章取義地認為研究蝙蝠很危險是誤導及不負責任的做法，又指研究蝙蝠令人類對人畜共患疾病的理解奠定基礎，強調該組織的研究工作盡職盡責，非常重視安全問題。