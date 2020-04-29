4歲女遭繼母虐打昏迷　雙唇被剪破食紙巾充飢

網傳黑龍江有4歲女童遭繼母虐打至重傷，雙唇更被人用剪刀剪破，有護士更目擊她疑因飢餓難耐，跑到醫院的廁所吃紙巾。她日前因顱內出血做開腦手術，目前留醫深切治療部，至今昏迷不醒。警方周三（29日）公布指，疑犯曲某某、于某龍因涉嫌故意傷害罪被刑事拘留。

事發於佳木斯建三江創業農場。網傳圖片顯示，受害女童于某茜臉部浮腫，嘴唇內側有傷，額頭有明顯的血痕傷口，且腳部與背部有多處疑似被煙頭燙傷的傷痕。知情者透露，女童平時性格活潑、漂亮可愛，本月8日及13日曾因被打受傷及骨折多次住院，「22號出院，23號早上7點多又被打，又送回醫院」。

知情者表示，女童的父親于某龍與繼母曲某自去年一同生活，期間女童多次被毆打。至於于某龍是否知情及參與毆打，知情者稱「孩子父親是否認的，又說孩子有自虐傾向，傷是孩子自己弄的」，認為女童多次被打，不可能不知情。另女童生母透露，女兒身上有燙傷等多處舊傷，不止一次遭到虐打，上次住院是因為鼻樑骨被打骨折。

警方表示，女童于某茜上周四（23日）因重傷被送往建三江人民醫院救治，院方隨後報警。經查，曲某某與于某龍去年5月同居，女童同年10月入住。兩人供述稱，于某龍曾用手、數據線、掃把毆打女兒。于某茜身上有擦傷、咬傷、燙傷，腦硬膜下血腫伴腦受壓，屬重傷二級；雙側鼻骨骨折，屬輕傷二級。 建三江人民檢察院已提前介入調查。