新冠肺炎：朝陽區下調至低風險　故宮將於51開放

內地新冠肺炎疫情緩和，截至周四（30日）凌晨，全國累計確診82,858宗、4,633人死亡，現有確診病例647宗。內地唯一的高風險地區，北京市朝陽區周四凌晨正式將疫情風險等級下調至低風險，目前，北京市16個區均為低風險地區。

北京市周三（29日）公布下調新冠肺炎疫情的風險等級，並修改一系列防疫措施，其中所有內地低風險地區入境的人士，均不再需要集中、居家觀察14日，但境外、湖北、或中高風險地區人員除外。而在京入住酒店，將不在需要提供核酸檢測證明，可憑健康寶綠碼辦理入住手續。而持健康寶綠碼的人員，可進入非自居屋苑探親訪友；速遞、外賣等服務行業從業人員，可進入屋苑。

另外，北京市民只要非重點人群，在非重點場所和學校校園限制措施的室外，原則上可不戴口罩；並在周四起，首都地面公交的滿載率由50%上調至75%，軌道交通滿載率由50%上調至65%；逐步恢復進出京長途客運班線和旅遊包車業務，第一周會恢復途經和終到地在800公里以內的省際客運班線和旅遊包車業務；有序開放圖書館、博物館、美術館等室內公共場所，並有效實行預約限流措施。

北京故宮博物館宣布，將在5月1日起重新開放。消息一出，5月1日當日的預約迅速爆滿，而5月2日至7日的名額，也只剩下少許。故宮開放範圍前三殿、後三宮、禦花園、外西路、壽康宮、慈寧花園區域的室外展區及東西六宮部分院落；而珍寶館、鍾錶館等室內展廳和室內服務場、午門城樓、東華門城樓、神武門城樓及相連城牆則暫不開放。