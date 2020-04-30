菲國總統府：台灣是中國一部分　台外交部提出嚴正抗議

一名身在台灣的菲律賓外傭日前在社交網站上，斥菲律賓總統在新冠肺炎疫情期間製造仇恨，而菲律賓勞動部則發表聲明，稱此舉違法要將她遣返回國。菲律賓總統府發言人羅克（Harry Roque）周三（29日）回應事件，發言中更提到「台灣是中國一部分」，對此台灣的外交部反駁「台灣從來不是中國的一部分」，並已指示駐菲代表與菲方交涉、嚴正抗議。

事發於上周六（25日），涉時的外傭在社交網站批評菲律賓總統，在菲律賓勞動部發遣返聲明後，台灣的外交部發言人歐江安卻表示，外傭在台灣也一樣擁有言論自由。菲律賓駐台代表事後也數次表示，「遣返」的權利在於台灣，並為菲勞工部的發言向台灣外交部致歉。

羅克周三再提起事件，指該外傭的命運取決於台灣和中國，更指「台灣是中國一部分」。歐江安隨後，對羅克的「不當」發言表達強烈的不滿與高度遺憾，要求菲國政府官員正視事實，不要再繼續錯誤的發言，他又表示菲律賓是台灣新南向政策的重要目標國家之一，雙方經貿與人民往來日益密切，台菲要基於相互尊重、平等互惠原則，應積極對話溝通，精進友好合作關係。