天壇牆磚遭遊客刻字　園方：違者列黑名單5年內禁入園

內地五一假期將至，北京天壇公園近日有遊客反映，園內一處明代壇牆牆磚疑遭人連續3年刻字。園方周三（29日）回應指，警方已介入調查，一經查處將按相關規定嚴厲處罰涉事者，並將其列入不文明遊園「黑名單」，5年內禁止入園。

有遊客表示，位於成貞門東側的老壇牆上被人亂刻亂畫，其中一塊牆磚刻有多種字樣和符號，右側則刻有3個時間點，分別為「2012年12月30日」、「2013年6月29日」和「2014年7月1日」。據了解，壇牆屬於天壇祈穀壇、圜丘壇之間的「界牆」，建於明永樂年間。由於屬開放區域，多年來都有人在牆上刻畫，目前牆上的刻畫痕迹多出現在上世紀90年代前。

園方指，為加強該牆保護，公園實施多項措施，包括在北側牆體外圍和南側重點部位加裝隔離護欄，在人流密集區加裝閉路電視，開放區域壇牆文物保護欄杆長達500餘米，並設有「請勿刻畫」、「保護文物」的提示牌等。另出台相關規例，對刻畫文物等行為及時制止，並配合警方調查處理。

據內地相關規定，刻畫、塗污或以其他方式故意損壞國家保護的文物、名勝古蹟，將獲警告或200元（人民幣，下同，約220港元）以下罰款；情節嚴重可處5日以上、10日以下拘留，並處200元至500元（約560港元）以下罰款。