新冠肺炎：官媒1連3日點名　斥蓬佩奧喪失底線

新冠肺炎疫情全球持續蔓延，中美不斷就疫情互相指摘。中國官媒在周三（29日）再出報道，點名指美國以國務卿蓬佩奧為代表的一些政客，無視美國病亡數字持續攀升，在各個場合頻繁製造謊言，攻擊中國，欲借疫情給美國社會心理帶來衝擊之機，拿生命做賭注，兜售其長期激進且危險的對華政策。這已是中國官媒連續3日，點名指摘蓬佩奧。

報道指摘，蓬佩奧的種種說辭喪失底線，只會為美國帶來巨大的國際道義赤字；美國的敵人是病毒，一味攻擊抹黑他國，只會讓更多人喪失生命；並呼籲美國盡早停止給全球團結製造麻煩、形成干擾，加強各國抗疫合作才是對美國人民負責、對世界人民負責的唯一正道。

蓬佩奧周三接受外媒採訪時回應中國官媒的點名報道，指中國在轉移視線，美方已經在盡力吸納專家，準備對中國展開病毒來源的調查，他又相信目前中國仍有多個實驗室，依然在進行傳染性病原體研究。而這些實驗室未必安全，一旦發生意外，將會再次在全球爆發新的疫情。他又指出中國現時最大的責任，是要向全世界解釋，為何疫情會從中國擴散至全球，而且表示美國會追究中國的責任。