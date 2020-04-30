14歲少年意外身亡　父母盡捐兒器官救回4命

廣東佛山市政府新聞辦周三（29日）消息，該市14歲少年小陽日前意外身亡，其父母悲痛之餘，決定捐獻兒子器官，這大愛之舉挽救了4位器官衰竭患者的生命。事件引起輿論熱議，大批網民盛讚少年父母「無私」，坦言︰「令人感動。」

據了解，小陽生前就讀初中二年級，性格開朗且品學兼優，每次考試總能保持前三。其母親劉女士表示，兒子知道父母工作辛苦，從小學起便會買菜做飯，等父母回家用膳，日子雖然平淡，但一家三口卻過得其樂融融，坦言︰「他一直是我們的驕傲。」

可惜造化弄人，小陽本月13日下午5時許，與母親逛街時突然暈倒，心臟驟停。當時一位護士見狀立即為小陽進行心肺復甦，且立即將他送到佛山市第五人民醫院搶救。雖然經7次除顫，小陽終恢復心跳，惟因腦部缺氧時間過長，最終被判定為腦死亡。

小陽的父母得悉後傷心欲絕，惟經商量後，決定捐獻兒子的器官。在簽下《中國人體器官捐獻登記表》，小陽爸爸寫了4封信分別給4位受贈者，「願你替捐贈者好好活下去，讓我們在某個地方有所寄托」。最終，醫生上周五（24日）為小陽進行手術，並以他的肺臟、肝臟、腎臟，救回4名患者。目前，4位受贈者的器官移植手術已完成，且恢復狀況良好。