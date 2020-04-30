新冠肺炎：下調應急響應級別　五一假期或現報復性出遊

據內地旅遊APP「去哪兒網」的數據顯示，在北京宣布調低應急響應級別的半小時內，機票搜索量迅速攀升，由北京出發的機票預定量暴漲15倍；度假、酒店等其他旅遊產品搜索量也上升了3倍。另一旅遊網站數據顯示，在調低響應級別的1小時中，北京進出港機票成交量比前一天同時段增長超過500%；進出北京火車票成交量增400%。

有專家表示，目前北京出港航班還有大量1折左右特價機票，但未來價格將可能出現大幅上升，「今年以來遊客的出遊熱情一直因疫情被壓抑，加之境外遊進入冰凍期，不少高端遊客轉向國內」。而本地遊、本省遊仍是北京市民五一出遊的主要需求，據美團提供的數據顯示，北京地區景區訪問量暴漲199%，比上周同期增長近3倍，出遊人數預計超過500萬。

據中國旅遊研究院統計，今年清明小長假，內地遊接待總人數4325.4萬人次，旅遊收入82.6億元，而五一的出遊人次有望創新高，總數可能達到清明2倍以上。

另外，江蘇省委宣傳部、江蘇省文化和旅遊廳周三聯合下發《關於切實做好2020年勞動節假期文化和旅遊市場管理工作的通知》，要求五一期間旅遊景區接待遊客量不得超過核定最大承載量的30%；景​​區需實施預約制度，避免遊客因購票過於集中；旅遊景區要在遊客入園前，開展遊客信息登記、體溫篩查等工作；同時景區要合理開展優惠活動。