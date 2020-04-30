特朗普︰中國想我敗選　不信拜登領先民調

美國總統選舉在即，競逐連任的總統特朗普周三（29日）接受英媒訪問，直指中國應對新冠肺炎疫情的手法，反映北京「會竭盡所能」阻止自己在11月的大選中連任。特朗普又揚言，不相信顯示其對手、前副總統拜登支持度領先的民調。

特朗普在白宮橢圓形辦公室受訪時，繼續在疫情問題上劍指中國，強調自己「有很多方法」令北京負上控疫不當的責任。記者問及華府會否加碼關稅或消除對華美債時，特朗普未有正面表態︰「我有很多可做的措施，我們正加以考慮。」

特朗普又指，北京希望民主黨籍的拜登當選總統，直稱︰「中國會竭盡所能令我輸掉競選。」他又形容，中國官員「總是用公關伎倆假裝無辜」。華府官員消息透露，特朗普與中方領導人上月通電話時，同意在舌戰上「停火」的階段已經結束。

特朗普就選情表示，不認為今次選戰將會是美國人評斷他處理疫情表現的變相公投。他稱︰「我不相信民調，我相信我國人民很聰明，不會選個無能的人。」特朗普尖銳指，形容拜登無能不是基於現況，而是因為「他無能了30年，他所做的一切都是差勁的，其外交政策是場災難」。