刺死台鐵路警察　逃票男患思覺失調症獲判無罪惹議

台灣鐵路警察李承翰去年7月在車廂中執勤時，遭55歲鄭姓乘客刺死，引起社會轟動。嘉義地院周四（30日）一審認定鄭男當時有精神障礙，不能辨識行為違法，判他無罪。李承翰的父母聽判後難以接受，直斥法院判決「太離譜」。內政部長徐國勇其後表示，對於判決深表遺憾，會依法上訴，為殉職警員爭取公道。

審判長表示，鄭男經本院判處無罪後，依法撤銷羈押，但要求相關部門對他監護5年。合議庭則認為鄭男患有思覺失調症，需長期服藥，加上案件重大，擔憂會造成社會恐慌。為維護社會秩序，法院決定讓鄭男繳納50萬元新台幣（約13萬港元）保證金，全數繳納後才停釋放。

鄭男聽到獲判無罪後，當庭表示沒有意見，但擔心不夠金錢繳保證金，「我請人籌錢」。死者父母到庭聞判，神情非常難過，與陪同的鐵路警察抱頭默默不語，隨後欲開車離開法院時，私家車一度未能啟動，後改乘鐵路警察的車輛離開。

李承翰去年7月3日晚上在台鐵列車上處理鄭男的補票問題，被對方持刀刺死殉職，一審結辯，因鄭男被鑑定為思覺失調症患者，檢察官主張他仍有辨識控制能力，建請法官判無期徒刑，但一審判決結果卻是無罪。

警政署表示，對於判決深表不公、完全無法接受。警政署長陳家欽表示，殺警疑犯應予嚴重譴責並論處重刑，否則將危及執勤安全並嚴重打擊警察的士氣。警政署籲請檢察官依法提出上訴。