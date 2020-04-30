新冠肺炎：台本土連續5日零個案　駐外代表處1職員確診

台灣的中央流行疫情指揮中心周四（30日）召開記者會，指揮官陳時中表示，台灣連續5日無新增確診病例，鼓勵民眾戴口罩，多參與戶外活動。台灣的外交部同日表示，台灣駐法代表處一名職員於周一（27日）確診，該職員正接受家居隔離，目前已無任何症狀。

陳時中表示，近日將推行防疫樂活新態度，從戶外活動及餐飲兩方面加強宣傳，鼓勵民眾在防疫之餘，享受生活。會上提醒民眾需注意個人衞生，搭公共交通工具時需戴口罩，外出用餐需保持適當距離，進行室內活動時需保持1.5米距離。

有記者在會上問及，針對目前疫情發展，是否會暫停每日召開的記者會；陳時中表示，可能會考慮之後每兩日開一次記者會。專家諮詢小組召集人張上淳表示贊成。

另外，外交部發言人歐江安表示，該名職員出現症狀後，於本月23日接受採檢和家居隔離，直至周一確診。駐法代表處自3月下旬起實施遠距工作及分組分流上班，與患者同一辦公室的職員已進行家居隔離14日，辦公區域全面消毒。據悉，此確診病例是台灣駐外代表處的首宗病例。

台灣的政務委員唐鳯與與美國智庫大西洋理事會，周三（29日）舉行視訊會議，前者表示，成功抗疫的原因是民眾和政府互相信任，民眾自覺遵守防疫措施，互相提醒避免交叉感染。