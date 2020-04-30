台行政院修例　擬禁中山科學研究院人員赴陸港澳

因應台灣的國家中山科學研究院轉型為行政法人後，恐現洩密風險；台行政院周四（30日）開會通過「國家中山科學研究院設置條例第三十三條之一」修正草案，明定中科院所屬人員比照國防部人員，離境時應申請核准，且國防科技渉密人員不得前往大陸、香港、澳門，以有效落實管控。

台國防部指出，修訂條例主要是考量中科院為當地的最高國防科研單位，院方人員所涉機密資訊的程度，不亞於國防、外交等主管機關，遂應更嚴謹安全管控其作為。並應比照國防部人員出境的管制作法，所屬人員出境均應經申請核准。

中科院是台灣的國防科技最高的產製研發單位，去年自行下架5000多筆出境管制名單，其中有15人過境香港後，遭質疑有外洩機密疑慮。修正草案明定，中科院人員應經台方核准，並授權國防部訂定有關申請、核准條件、程序、廢止及其他應遵行事項之辦法。

台內政部次長陳宗彥表示，待修法完成後，當局會配合中科院增加涉密人員管制，把管制名單提供給內政部，並納入境管名單，防止再發生所屬人員出境涉密。