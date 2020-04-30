兩省警方破特大偽造假鈔案　涉值4.22億人民幣

內地傳媒周四（30日）報道，廣東省公安廳自去年12月起，陸續發現內地涉嫌偽造貨幣的犯罪線索，確定鄭姓、劉姓等疑犯涉從廣東前往黑龍江設點印製假鈔。經兩地警方偵查，近日成功破案，並在現場搜獲422萬張2005年版的百元人民幣假鈔，是中共建政以來，單案數量最大的偽造假幣案。

報道指，警方經逐一排查可疑區域，發現該團夥在黑龍江牡丹江市相距10多公里的地方，分別設有印刷窩點和紙張儲藏窩點。前者位於隱蔽村落，人煙稀少，且內部經專門裝修與生活區相連，加大警方偵查難度。經兩地警方合作，查明團夥成員近20人，且老闆股東、技術員等角色分工明確，甚至彼此不知道真實身份。

經近三個月偵查，專案人員查清團夥人員身份及其藏匿地點。為防止假鈔外流，公安部在今年2月27日調集400餘名警力展開收網行動，在現場查封2台大型假鈔印刷機器、假鈔膠片1套24張、製假設備及原材料等；另現場繳獲假人民幣成品4.22億元人民幣（約4.76億港元），查扣假鈔專用紙張6噸；並在牡丹江市和廣東汕尾、惠州市等地共拘捕疑犯16人。

公安機關初步查明，鄭某、范某洲、陳某秋和李某霞為團夥主要股東，與擔任管工、技術員、場主的蔡某供、劉某仔、譚某超等人，去年11月在黑龍江選定窩點位置後，便於深圳、汕頭等地購買印刷設備、特殊紙張等，多次通過貨車運往窩點，開始印製假鈔。