廣東福建養蝦場現疫情　或與虹彩病毒有關

內地雜誌《水產前沿》報道，廣東珠三角、汕尾、饒平，乃至福建等地的養蝦塘近日出現大批病蝦，發病率高達6成，多項檢測均顯示與「十足目虹彩病毒1」有關。雖然該病毒目前只出現在甲殼類動物身上，惟有日媒指出，該病毒已在內地11省市流行，從2013年至2018年期間，造成內地白蝦減產30萬噸，憂慮病毒出現突變後，會傳染給人類。

報道引述中國水產科學研究院黃海水產研究所博士邱亮指出，其團隊早在2014年便在浙江養殖場的蝦中發現該病毒。及後，在內地沿海多個省市的養蝦場有發現相關疫情。至去年，國際病毒分類委員會正式將該病毒命名為「十足目虹彩病毒1（decapod iridescent virus1，DIV1）」。

邱亮續指，蝦感染該病毒後，其症狀與其他病症區別並未明顯，但病死率極高，高達80%，根據其團隊去年在珠三角地區調查，大多數蝦塘出現疫情後，排塘率均很高。

從2018年的疫情監控官方數據可見，在安徽、廣東、浙江、江蘇和上海等省市均有蝦樣本檢測出該病毒，估計該病毒已在內地主要蝦類養殖地區廣泛傳播，其中對廣東珠三角地區影響較為嚴重。由於目前沒有特效藥可處理，養殖戶必須嚴格消毒清塘，防止交叉感染，同時減少用鮮活餌料投餵，及時排污，並增強對蝦免疫力等方法，預防疫情發生。