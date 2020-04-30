台男逃票刺死警察獲判無罪　網民：不能接受

台灣鐵路警察李承翰去年遭逃票的鄭姓男乘客刺死一案，法官周四（30日）一審時認定鄭男罹患精神疾病而判無罪，引起社會譁然。對於判決結果，李承翰父親直言：「太離譜了！」；多地市民均對上述判決表示不滿。

鐵路警察局高雄分局長陳順和獲悉上述判決後，立即召集幹部，召開「危機處理會議」。他表示，雖然只能尊重法院判決，但判決是個「震撼彈」，讓人難以接受，直言將以司法手段上訴到底。另有基層警員對判定紛紛斥口大罵，「這是一條人命呢」，就算一般車禍肇事者致人於死，都或重或輕會被判刑，指判決令人心寒。

一位吳姓市民接受東網記者採訪時，表示「難道在台灣殺幾個人也不會被判死？這是甚麼鬼道理？」。有網民更指出「太誇張了，這個我不能接受，更何況是死者的家人！」、「司法果然不符大眾期待」、「要家屬情何以堪」。

具法學碩士學位的洪姓公務員接受採訪時表示，法官採信疑犯經精神鑑定證實有精神疾病，且案發時是處於思覺失調症發病的狀態，而檢警舉證不足以證明鄭有攜藏刀械、殺人企圖；加上鄭具十多年的病史，檢察官是否有舉證鄭沒有努力治療或放棄治療，亦難以讓法官認定有殺人犯意，相信上訴後，二審還會有一番證據攻防。