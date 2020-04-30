媒體人尋釁滋事兼敲詐勒索　判囚15年

湖南媒體人陳杰人前年因涉嫌「以網牟利」，非法經營、敲詐勒索等犯罪活動而被警方拘捕。案件周四（30日）在郴州市桂陽縣人民法院一審宣判，陳杰人犯尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法經營罪、行賄罪，判處有期徒刑15年，並罰款701萬元（人民幣，下同，約778萬港元）。

法院經審理查明，陳杰人自2015年以來，為謀取非法利益憑藉自己的「網絡大V」的身份，發布虛假或者負面訊息，惡意炒作有關案事件，攻擊、詆毀黨政、司法機關及其工作人員，敲詐勒索公私財物。至2016年1月，陳杰人與其前妻鄧江秀、被告劉敏註冊成立北京華霖管理諮詢有限公司，並以「法律諮詢服務」開展違法犯罪活動。

陳杰人在未取得法律服務資格及律師執業資格的情況下，在多個社交平台發布虛假訊息炒作，違法插手工程項目、債務糾紛和訴訟案件，從而達到牟取巨額非法利益的目的，逐步形成以陳杰人為首，利用訊息網絡實施犯罪活動的惡勢力團夥，實施尋釁滋事犯罪4宗、敲詐勒索犯罪2宗、非法經營犯罪6案，非法獲利732.6萬元（約813萬港元）。

法院認為，陳杰人與同樣為被告的陳偉人、劉敏編造虛假訊息散布，造成公共秩序嚴重混亂，3人行為均已構成尋釁滋事罪。而陳杰人具多次實施尋釁滋事情節，包括以非法佔有為目的，先散布負面訊息，再以幫助被害人「刪帖」為由，威脅、要挾並索取財物，其行為已構成敲詐勒索罪。另又違反國家規定，以營利為目的，編造虛假訊息擾亂市場秩序，構成非法經營罪等；法院依法應當數罪併罰，後因陳杰人當庭表示認罪悔罪，酌情從輕處罰遂作出上述判決。