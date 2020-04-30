陸委會稱37人違法赴陸任職受罰　國台辦斥製造「綠色恐怖」

在上海東方衞視擔任駐白宮記者的台灣籍人士張經義，早前因自稱「來自台灣」引發熱議。陸委會副主委陳明祺周四（30日）在例行記者會上透露，至今已37人因任職大陸黨政軍組織，被台灣當局裁罰，另包括張經義在內，共有86人正由相關單位查處中。對此，國台辦發言人朱鳳蓮同日批評，民進黨當局持續升高「綠色恐怖」，阻撓兩岸交流，嚴重損害台灣民眾的切身利益。

陳明祺指出，有關被裁罰人士的情況，由於涉及個人私隱，故不便透露。對於大陸官媒駐台北特約記者是否違法，陳明祺則指，將會同相關部門進行了解，目前未進入行政調查階段。他強調，相關的認定標準必須視其所任職大陸單位的股權，包括其組織關係，或是否有涉及到對台統戰工作，再者是否有妨礙台灣安全或利益。

對此，朱鳳蓮批評，民進黨當局近期不斷羅織罪名，打壓處罰在大陸就業的台灣同胞，剝奪台灣年輕人的機遇，動輒以所謂「違法」指控進行威脅恫嚇，這種不得人心。陸方一如既往地歡迎並支持台灣青年赴大陸發展。

另對於有傳大陸方面要求港台藝人「表態愛國」，並保證10年內「政治正確」一事，朱鳳蓮表示，有關說法純屬捏造，批評民進黨當局和「台獨」勢力不斷散布假消息，製造謊言，目的是破壞兩岸交流，蓄意製造同胞間的矛盾和隔閡。惟她重申，陸方不允許少數人一面在大陸賺錢，另一面卻支持「台獨」分裂活動。

對於林榮基在台遭潑紅油一事，朱鳳蓮表示，這場鬧劇背後，是「港獨」和「臺獨」勢力相勾連，進行策劃和政治操弄，目的就是搞亂香港，給大陸製造麻煩，也必然進一步惡化兩岸關係，給台灣社會帶來禍亂。

此外，針對荷蘭駐台代表機構改名為「荷蘭在台辦事處」一事，大陸外交部發言人耿爽周四重申，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，陸方堅決反對建交國與台灣發展任何形式的官方關係，或設立任何官方機構。陸方要求荷方切實恪守一個中國原則，妥善處理涉台問題，糾正錯誤做法，以實際行動來維護兩國關係大局。