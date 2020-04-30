商務部敦促美方停止濫用國家安全概念打壓華企

美國聯邦通信委員會日前表示將審查4間中國國有電訊商，中國商務部發言人高峰周四（30日）回應，敦促美方停止濫用國家安全概念打壓合法經營的企業。

高峰在記者會上表示，中方對美方有關聲明表示嚴重關切，認為美方此舉是對中國國有企業的歧視，不但影響中國企業赴美投資，也將損害各國企業對美國投資環境的信心。高峰強調，中方敦促美方停止濫用國家安全概念、動用國家力量，打壓美國境內合法經營的企業，不要以社會制度和所有制對企業區別對待，為包括中國國企在內的各國企業在美投資經營提供開放、公平、非歧視的營商環境。

高峰又回應外界質疑中國口罩的質量問題，強調中方一貫高度重視防疫物資出口質量；當局亦在過去一個月，會同醫療物資商業出口工作機製成員單位發布公告，要求保質保量向國際社會提供急需的防疫物資，打擊假冒偽劣、哄抬物價、囤積居奇等不法行為，切實保障防疫物資質量安全和出口秩序，並將繼續嚴把出口質量關，鼓勵合格企業擴大防疫物資出口。

另就內地本月初供香港活豬拍賣情況，高峰表示，因受非洲豬瘟疫情影響，出現生豬出欄暫時性短缺的情況；他強調中央高度重視香港市場農副產品穩定供應，已在年初足額下達供港活豬配額。根據監測，近期供港活豬數量已逐步恢復到日均1600至1700隻，拍賣價格回落至3月份平均水平，供應量有望進一步增加，價格過快上漲也會得到緩解。