野象野豬頻闖鄉村　省森林公安局明確驅離措施

雲南近期接連發生野象、野豬闖入鄉村事件，造成多人傷亡，財物損失。對此，省森林公安局近日出台措施，明確對野象、野豬的處置方式。其中，對野象使用非致命武器驅離，至於對野豬則採用獵捕方式，消除隱患。

內地官媒周四（30日）報道，森林公安機關將加強維護西雙版納州、普洱市等亞洲象分布區域的人民生活秩序，由屬地森林公安機關提前制訂處置預案，進行防範宣傳、監測預警。當局派員現場處置時，會使用非致命武器驅離野象，以保護群眾人身安全、財產安全和野象資源安全。

至於針對昭通、曲靖等地野豬種群氾濫成災問題，屬地森林公安機關可根據相關規定，組織獵捕圍捕，以消除群眾現實危害隱患，保障地方經濟發展。省各級森林公安機關已開通24小時野生動物救助報警電話，市民有需要時可致電。

另外，為保障涉林企業復工復產、維護涉林重點基礎設施項目加快建設，森林公安機關指出，對於人工繁育許可證期限屆滿的企業，如有正當理由未能按時辦理延期手續且符合延期條件，將不予行政處罰。對於人工繁育野生動物的企業，如能提供野生動物合法來源證明，且符合科研等非食用目，將協助辦理相關手續。

此外，省森林公安機關將嚴格野生動物執法保護，嚴查野外非法獵捕，嚴打市場非法交易，嚴控行業非法經營，嚴禁餐館非法食用。