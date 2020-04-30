讀者集團前董事長涉受賄　獲刑14年罰100萬人民幣

讀者出版集團有限公司前董事長王永生涉受賄、巨額財產來源不明、國有企業人員濫用職權一案，甘肅嘉峪關市中級人民法院周四（30日）依法公開宣判。法院以受賄罪、巨額財產來源不明罪、以國有企業人員濫用職權罪，數罪併罰判處王有期徒刑11年，並罰款100萬元人民幣（約111萬港元）；以，判處有期徒刑五年；判處有期徒刑四年。

法院審理認為，王永生身為國家工作人員，在擔任甘肅省臨洮縣委副書記，隴西縣縣長、定西市副市長，甘肅省廣播電視網絡有限責任公司總經、讀者出版集團有限公司董事長等多個職位期間，利用職務便利為他人謀取利益，收受1218.26萬元（約1360.6萬港元）的財物其行為已構成受賄罪。

此外，王永生對價值1547.66萬元（約1728.5萬港元）的財產無法說明來源，差額巨大，其行為構成巨額財產來源不明罪；王作為國有企業工作人員，在國有企業機房選址時，違反規定將機房建於緊鄰排洪溝和城市軌道交通線的位置，且收受他人賄賂併購買房產，具徇私情節，其行為已構成國有企業人員濫用職權罪，造成國家利益遭受特別重大損失。

法院最後指出，鑑於被告到案後如實供述犯罪事實，具坦白情節，當庭認罪、悔罪，贓款贓物全部追繳，依法從輕處罰遂作出上述判決。