內地禁止盲目建設亂象　「摩天樓」限高500米　

國務院周一（27日）發出通知，限制內地建設「摩天樓」，禁止新建建築高於500米。據內地傳媒周三（29日）報道，國內多個城市目前均有超過600米高的大廈項目，工程或面臨停擺，或需經修改設計後才能施工。

住房和城鄉建設部、國家發展改革委員會公布「關於進一步加強城市與建築風貌管理的通知」，明確指出各地要把市級體育場館、展覽館、博物館、大劇院等超大體量的公共建築，作為城市重大建築項目進行管理，嚴禁抄襲、模仿等行為。

另限制各地盲目規劃建設「摩天樓」，為貫徹落實「適用、經濟、綠色、美觀」的新時期建築方針，治理「貪大、媚洋、求怪」等建築亂象，各地一般不得新建500米以上的建築。而在特殊情況下明確需要建設者，亦需先進行消防、抗震、節能等專項嚴格審查。

內媒分析，中國高樓最多的城市集中於南方，包括中國第一高樓上海中心大廈，樓高632米；廣州周大福中心，樓高530米。而北方目前建成高度超過500米的大廈只有兩幢，分別是北京的中國尊大廈、高528米；以及天津的周大福金融中心、高530米。