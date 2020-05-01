新冠肺炎：內地迎近12年最長51假　預計發送旅客逾1.17億人

內地新冠肺炎疫情緩和，周五（5月1日）迎來「五一」假期的一日，而今年也是近12年來，首次「五一」有5日假期，同時也是內地新冠肺炎疫情進入常態化防控後的第一個長假。截至周五凌晨，內地累計確診數共82,862宗，死亡人數為4,633人。中國交通運輸部披露，「五一」期間全國營業性客運量比去年同期日均增34.8%，預計發送旅客逾1.17億人次，日均超過2336萬人次。

中國科學院大學副校長徐濤表示，「五一」期間天氣會逐漸變得炎熱嗎，部分地區可能會突破氣溫的歷史極值，而新冠病毒是一種RNA病毒，有囊膜，病毒顆粒形狀像球形，對熱力、紫外線、醫用酒精、含氯消毒劑非常敏感。一般來說，通過空氣傳播的病毒更容易受到氣溫變化的影響，天氣炎熱將不利病毒存活。

而據武漢市政府網發布的消息，湖北武漢市將有23個景區會有序開放，同時會嚴格實行人流管控制度，景區接待的遊客不得超過原最大承載量的30%，而且景區僅開放放室外區域，遊客可通過手機客戶端、景區官網、微信公眾號等渠道預約入園。另據不完全統計，「五一」期間全國近70%的旅遊景區將有序開放。

內地各地都有為「五一」小長假作準備，其中貴州貴陽火車站的客流逐漸回升，官方預計貴陽北站在4月30日至5月5日期間，將發送旅客近20萬人次；北京天安門廣場兩側，也布置了花壇，準備迎接遊客；福建福州大部分商家推出促銷活動，以吸引「五一」期間市民與遊客消費。