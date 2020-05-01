省人大常委會通過《學校安全條例》　禁教師體罰學生

廣東省13屆人大常委會第20次會議周三（4月29日）通過《廣東省學校安全條例》（下稱《條例》）。《條例》共9章74條，涵蓋校園安全管理、校外實習安全管理、安全教育與培訓、教育懲戒與違法處理、突發事件與人身傷害事故處理等方面，當中明確指出中小學生在校違規，教師只可批評，但不能體罰等。

《條例》明確了縣級以上人民政府、學校、學生、學生父母或其他監護人在學校安全中的職責；規定學校須實行出入校園登記制度，未經學校允許，校外人員和機動車輛不得進入；幼兒園至小二年級應建立學生接送交接制度，監護人不能按時接送，由校方提供照管服務；幼兒在園就寢，保教人員不得從事與照管幼兒就寢無關的事務，不得擅離職守等。

另在校園欺凌防治方面，《條例》規定，學校應展開校園巡查，發現校園欺凌行為時要及時制止，並開展調查處理，必要時向警方報告。學校也應建立校園欺凌綜合治理委員會。校方如發現學生擅離學校且失聯，或疑遭受性侵、猥褻、暴力傷害等情況，應當告知監護人，必要時向警方報告，涉及隱私的，應當依法保密。

《條例》特設《教育懲戒與違法處理》一章，明確教育懲戒的規定。學生如用硬物投擲他人、推撞、爭搶、抄作業，教師應予以制止和批評，並根據實際情況採取適當懲戒措施，但不得對學生實施體罰、變相體罰或者打罵、辱罵及其他侮辱人格尊嚴的行為。

《條例》規定，教職工如有歧視、侮辱學生，或虐待、傷害學生，猥褻、性騷擾學生，與學生發生不正當關係，或其他侵害學生身心健康的行為，應當按照有關規定給予處分；涉嫌違法犯罪的，應當及時報告警方，同時明確了政府及其主管部門、學校不作為，及教職工未履行崗位安全職責造成學生傷害的責任。