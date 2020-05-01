兒子錯換28年終團聚　兩家人相擁痛哭

江西九江市婦人蔣艷麗早前決定捐肝，拯救患癌的「兒子」張奇時，才發現張奇並非親生骨肉，親生兒子早在28年意外與另一家庭互換。事件引起輿論哄動，繼日前蔣艷麗與親生兒子郭明相認後，張奇周四（4月30日）傍晚也與親生父母郭仁寬夫婦。分散了28年後，兩家人終在當天團聚。

由於新冠肺炎疫情防控原因，兩個家庭的「認親大會」選在九江火車站附近一間酒店進行。郭家一行10多人當天上午分別駕駛4輛私家車，從河南駐馬店市出發。郭仁寬的妻子杜萍剛剛接受肝癌手術，為了與兒子張奇相見，決定提前於當天出院。結果兩家人見面後，杜萍抱着張奇痛哭，蔣艷麗夫婦也再次抱住遠道而來的郭明，兩家人都情緒失控，哭得眼圈通紅。

雖然出生後隨即錯認父母，郭明和張奇如今都大學畢業並結婚生子，郭明是駐馬店市公安局一名輔警，張奇則選擇創業。不約而同的是，養育他們的父母都很疼愛他們，都為他們在城裏買了房子。回想起近期接二連三發生的事，蔣艷麗坦言︰「好像一切都在做夢。」郭明也感嘆︰「總感覺像一場夢一樣，人生完全改變了。」目前，兩家人最大的願望，就是查清當年「錯換」的原因，並籌錢為張奇治病。

據了解，河南大學和開封市衞健委目前已就28年前2名男嬰錯換一事展開聯合調查，至於涉事的河南大學淮河醫院（事發時稱「河南開封市醫專第二附屬醫院」）虺已承諾，將充分利用醫療資源為張奇治療。