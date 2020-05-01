傳銷組織恐嚇大學生加入　21成員判囚兩年半至20年

陝西西安以楊X來為首等21人涉黑惡傳銷組織，早年以「香港柏萊曼」為名，招攬大批大學畢業生加入，以斬手斷腳、強姦、非法禁錮、殺害等方式，恐嚇他們必須繼續交錢購買虛構的產品和發展下線。楊男等人組織搶劫、詐騙逾75萬元（人民幣，下同，約84萬港元）等。蓮湖法院周三（4月29日）作一審宣判，楊男被判囚20年，其餘被告判囚兩年半至6年。

警方調查發現，該組織原名「上海絲嘉娜」，一直在西安市東郊田家灣村等地活動，長期誘騙、脅迫外地人員加入，從事傳銷活動。楊男於2014年加入該組織後，與妻子和妹妹等人離開組織，發展新組織，改名為「香港柏萊曼」。警方於2018年8月查獲該組織和逮捕楊男等人。

該組織冒用知名建築企業名義在網上招聘平台發布虛假訊息，誘騙畢業生加入。當他們到達西安後，迅即被組織禁錮，再以割睾丸、強姦、摘子宮等方式恐嚇，以掌摑、潑熱水、毆打等暴力行為強迫對方留下。該組織以洗腦的方式，讓他們以2900元（約3238港元）購買虛構的產品。

法院審理查明，楊男等人共謀28宗搶劫、6宗詐騙、兩宗非法禁錮等，楊男一審判決犯搶劫罪、詐騙罪、非法拘禁罪罪成，除判刑外，需罰款20萬（約22萬港元）。