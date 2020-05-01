新冠肺炎：故宮疫情緩和後首次重開　遊客急不及待

新冠肺炎疫情爆發以來，北京故宮博物院已閉館97天，至周五（5月1日）重新開放。有首批入場的市民表示，今年初便買了年票打算3月入內拍攝春暖花開的照片，惟受疫情影響故宮關閉至今，實在急不及待。

由於疫情仍未完全解除，內地景區五一長假期間紛紛實施預約購票及限流入場參觀等措施。早前故宮預售5月1日至5月5日共2.5萬張門票，經已全部售罄。其中首日5千張門票，更在開售後僅95分鐘便被搶購一空。

早上距離故宮重開不足半小時，神武門外已經有市民排隊等候入場，不少人都手持相機。而故宮內的工作人員一早便忙個不停，要在金水河清理飄進河中的楊柳絮。保安人員於上午8時許已在午門廣場上集合，準備迎接首批入場的遊客。同一時間，亦工作人員用水槍清理廣場。

為疏導遊客，故宮驗票閘口新增十多個窗口，每個窗口前地上都貼上1.5米間距的等候線，提醒遊客輪候時保持社交距離。查驗門票後，有專人引導遊客接受安檢。而安檢入口亦添置了無接觸式測量體溫設備。一旦遊客體溫異常，報警即會響起。另因應疫情，五一期間進入故宮亦多了一項新規定，就是遊客入場前需要先到觀眾服務中心，核錄北京健康寶確認健康狀況。