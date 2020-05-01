新冠肺炎：遊客摸黑登泰山　全國各地現假日車龍

受新冠肺炎疫情影響，跨省、長途與出境遊受到限制，本地遊成為內地客今年五一長假的主要出遊選擇，多個景區周五（5月1日）一早便出現人潮。在山東的泰山景區，有遊客前一晚便摸黑登山。

為確保遊客安全及舒適，泰山景區五一長假期全面實行實名制預約購票，每日接待量核定3.4萬人，當遊客人數達到1.8萬人時，景區將啟動預警機制、延緩進山；如遊客量達到2.9萬人時，更將暫停售票、限時進山。從網上畫面所見，不少遊客為上山觀看日出，前一晚已開始進山。到了早上，景區內擁擠不堪。大部分遊客都戴上口罩，但也有人沒有佩戴。

內地交通運輸部預計，五一長假期間全國發送旅客量將超過1.17億人次。自周四開始，全國各地交通流量大增。當日上午開始，上海五洲大道已出現連綿數公里的車龍，浦東交警交通管理智能研判系統的數據分析顯示，今年五一假期五洲大道高東收費口總流量約為53.2萬輛次，同比上升近20%。

在江蘇，據該省交通綜合執法局周五上午8時監測，受五一假期出行影響，高速公路局部路段車流量較大，該省高速公路慢車行駛路段長144.3公里，平均車速每小時約90公里。

鐵路方面，中國鐵路上海局集團有限公司預計，五一期間長三角鐵路發送旅客約140萬人次，首次突破春節後單日客發量100萬大關。而長三角鐵路更將於周五迎來客流高峰，預計當日發送旅客150萬人次。