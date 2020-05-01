地下停車場施工突塌陷　六旬女工被埋13小時亡

台灣桃園市平鎮區文化公園地下停車場工程周四（4月30日）進行期間，樓面突然塌下，在場3名工人2人受傷，另一名女工慘被埋在瓦礫中，經近13小時搜救後，救援人員終在周五（5月1日）早上7時發現被埋女工，惜已無生命迹象。

事故發生於周四傍晚，現場附近有不少學校和民居。樓面塌下時發出巨響，塵土飛揚，不少市民震驚之餘亦慌忙走避。據了解，該停車場施工1年多，已完成地下2層和3層，目前正進行頂板及覆土工程，懷疑是地下樑柱支撐力不足，導致地下2層的地板塌下，多部機器連同瓦礫一同跌落地下3層，壓着當時正在該層工作的62歲白姓女工。

桃園市消防局接報後，立即派遣特種救助隊、搜救犬、救護車趕赴現場，先後救出56歲和43歲的林姓和詹姓工人，兩人分別頭部撕裂傷與肩部擦傷，已送院救治。消防同時出動多部挖泥機和吊車協助搜救白女。

直至周五凌晨3時半，挖泥機開掘時發現疑似血迹反應，並於5時許確認白女的位置。援救隊改由人手挖掘，終在上午7時許找到白女，發現其身體多處受重創，已明顯死亡。救援人員已將遺體移走，改由偵查隊接手處理，現場仍實施封路措施。