改與台北締結姊妹市　布拉格市長稱不信任大陸

捷克媒體早前報道，布拉格市長賀吉普疑遭死亡威脅，目前正接受警方保護。賀吉普近日接受媒體訪問稱，去年宣布解除與北京的姊妹城市關係，改與台北締結協議，也曾遭公開指摘和恐嚇，但作為民選政治家，他認為有責任捍衞自己和其他人的言論自由，更不惜為此付出生命代價。

據早前報道，賀吉普疑因早前移除前蘇聯戰爭英雄雕像，成為俄羅斯特工的毒殺目標，但俄方斥報道是假新聞。他受訪時表示，以往不時遭受公開抨擊，但像這次的死亡恐嚇卻從未發生。他舉例，去年布拉格與北京解除姊妹城市關係時，捷克總統澤曼的發言人曾多次指摘他損害該國與中國大陸的關係，陸方也曾恐嚇會中斷對布拉格足球會的贊助。但他確實認為，大陸並非值得信賴的夥伴。

賀吉普表示，當前新冠肺炎疫情肆虐全球，假如大陸處理疫情訊息的方法更透明和公開，應可挽回更多生命。但大陸並沒有公開和上報很多重要的疫情訊息，導致很多國家無法及時採取應對措施。他讚揚台灣早就成功控制疫情，惟世界衞生組織對來自台灣的警告置若罔聞。

被問及對西藏問題的看法，賀吉普指捷克人與藏人一樣，曾有過自身文化和民族認同遭受壓迫的經歷，因此對藏人有特殊的感情。他又指維吾爾族和其他少數民族被大陸當局關進集中營的做法是完全不能接受，與文明世界格格不入。