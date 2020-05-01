新冠肺炎：澳洲料下周五可放寬防疫措施

澳洲的新冠肺炎疫情進入穩定期，已持續數日只有少於20宗新症，截至周五（5月1日）累計6765人染疫。總理莫里森當日出席國家內閣會議後，宣布澳洲已達成鬆綁防疫措施的大部分條件，料下周五（5月8日）可放寬措施，但仍要符合數項要求，強調政府日前推出的疫情追蹤手機程式對抗疫十分重要，促請民眾盡快下載。

莫里森表示，澳洲需要重啟經濟及社會，目前只有約1000人仍然染疫，衞生官員早前列出澳洲復市前必須符合15個標準，目前已達成其中11個，其他條件包括下載疫情追蹤程式、防護袍及手套的供應等，國家內閣將於下周宣布放寬措施前再開兩次會。同場的聯邦醫療總監墨菲相信疫情已平穩，但無法承受第二波爆發，強調要有非常好的檢測能力，目前已有57萬人完成病毒檢測。

莫里森亦交代經濟狀況，透露目前有逾百萬人申領失業援助，預計失業率會增至10%。他提到，政府已向680萬名國民派發第一筆的750澳元（約3750港元）現金援助。

病毒的源頭問題引發爭議，莫里森推動各國合作獨立調查疫源，惹來中國不滿。莫里森周五回應指，中澳有全面戰略合作夥伴關係，是互惠關係，不是單向。他表示，澳洲目前未見到確實證據證明病毒由中國武漢的實驗室製造，調查把源頭指向武漢的一個濕貨市場。墨菲亦稱，難以確定中國是否瞞疫，1月19日至20日收到通知指病毒會持續人傳人是真正的轉捩點，此前只知是由動物傳人。