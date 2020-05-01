新冠肺炎：台6日零確診　景點遊客量未及預期

台灣連續6天無新增新冠肺炎確診病例，流行疫情指揮中心周五（5月1日）特別在記者會上擺放了6個西瓜慶祝。而在五一長假首天，台灣多地景點的遊客數量雖明顯增加，但大部分未超出接待量的上限。另有民眾趁首日開始報稅，到各地稅局辦理手續，惟部份地區至少要排隊等候1小時。

流行疫情指揮中心指，當地目前累計確診個案仍維持429宗，確診個案中6人死亡，324人解除隔離，其餘仍住院隔離。衞福部長陳時中表示，基於當地疫情趨穩定，即日起放寬市民前往長照機構（長期照顧服務）探望住院者的安排，惟相關機構與訪客必須遵守多項規則，包括探訪者需事前實名登記預約；如出現發燒及呼吸道感染等症狀不能探望；住院者每人每日限探訪1次，每組探訪者限最多3人。

台灣周五天氣晴朗，不少市民紛紛趁3日連假出遊。在台灣中部，不少人一早湧進合歡山武嶺，溪頭也出現車潮，車龍一度長達1公里。不過南投縣其他遊樂區入園人數仍未達警戒上限，據縣政府規定，清境農場遊客接待上限為7400人，清境高空觀景步道上限為2000人，但直到中午遊客僅數百人。

在台東縣，南迴公路車流雖較往常多，但尚算順暢。台東火車站也未見返鄉人潮，有最美火車站之稱的多良車站遊客不多。當地新景點知本天山農場，當日上午旅客也不過200人次。有當地導遊指遊客量未及預期，賞花客以當地人為主，預計周六（2日）會出現返鄉人潮。

花蓮七星潭風景區上午遊客量不多，停車場仍有大量空位，周邊檔販表示，疫情至今假日人潮都不及過去平日，預料下午人潮逐漸增加。在太魯閣公園，人潮較平日多約3成。由於近期團客較少，該處停車場原供大型車輛停泊的泊位，現開放予小型車輛停泊。

在新北市，當地觀光旅遊局上午則公布，茶壺山步道、報時山步道因車輛達管制上限，禁止車輛駛入；烏來風景區、深澳象鼻岩、猴硐、十分風景區，也啟動停車場一進一出管制；汐止姜子寮絕壁步道則因人潮達上限，亦不建議前往。