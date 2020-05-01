抗疫醫護被裁需認自願辭職　院方：人手需求大減

有傳陝西咸陽市婦幼保健院40多名醫護人員，被要求以「自願辭職」方式裁走，大部分人曾在新冠肺炎前線抗疫。有被裁走的護士稱，自己不僅未能領取抗疫補助，反而被突然裁員，坦言感到十分寒心。院方周四（4月30日）回應，指受疫情影響才推遲終止到期員工的合約，未調解成功的員工已由相關部門接手處理，更稱擔心不實報道會被人惡意利用，或被國外敵對勢力借題發揮，煽動民眾情緒。

涉事醫護人員指，早前參加院方的一項考試後，被選定為「優化對象」，繼而被要求「自願辭職」。當詢問醫院的護理部和人事科時，對方卻未有出示「人才優化」的相關文件，只是口頭通知。有被裁護士提出質疑，院方為何不按學歷及職稱優化，有在該院工作10年的護士亦慘遭開除。據了解，仍有7名醫護人員未簽字作實。

內地傳媒日前報道後引起輿論，認為涉事保健院行為不妥。院方事後發出聲明，指報道內容與客觀情況不實，嚴重影響醫院聲譽，澄清該院自去年9月重整業務後，僅開設孕產保健、婦女保健、兒童保健和急診綜合等4個門診業務。

由於人手需求大減，醫院同年11月出台優化方案，因受疫情影響，遂延至近期才與部分合約到期員工終止合約，過程中完全遵循法規，目前已與大部分員工達成調解補償協議。院方表示，未達成調解意向的員工，已由咸陽市勞動人事爭議仲裁委員會立案受理，將於近期開庭審理，認為部分媒體惡意借疫情擴大炒作，要求刪除相關報道，否則將追究法律責任。