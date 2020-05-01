中泰證券研究所所長卸職　外界質疑失業率報告惹禍

內媒周四（4月30日）報道，中泰證券研究所所長李迅雷不再擔任所長一職，但將繼續擔任首席經濟學家。李迅雷的個人微信公眾號日前曾發表報告，指中國的實際失業率或達20%，雖然他其後澄清並非作者，報告亦被撤回，但有輿論認為今次人事調整與該報告有關。

該份題為《中國實際失業率有多高？》的報告，於周日（4月26日）在李迅雷的個人微信公眾號「李迅雷金融與投資」發表。報告指出，新冠肺炎疫情中個體經營戶受影響較大，加上服務業和可選消費需求低迷，外需大幅衝擊，估計失業人數可能已逾7000萬，對應的失業率大概在20.5%。

李迅雷其後發出澄清公告，指該報告作者並非他本人，只是通過其微信公眾號發表。聲明稱，該文純為研究報告，內容大篇幅是從學術角度，探討統計方法、農村人口是否納入失業統計等問題，且經過合規審核。他又稱，發文當日已主動撤下該報告，打算之後再行發布。

知情人士則指，李迅雷的職務變動是正常的人事調整，並出於尊重其個人意願，他之後可以更加專注研究工作。中泰證券宣布，原研究所副所長、銀行業首席分析師、金融組負責人戴志峰將接替李迅雷出任所長一職，原研究所執行所長、鋼鐵行業首席分析師篤慧則出任副所長一職。