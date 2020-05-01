陸生反對北京叫停赴台就學　指施壓無助改善關係

中國大陸教育部上月以新冠肺炎疫情及兩岸關係形勢為由，暫停今年大陸學生赴台就學。一批陸生及準陸生周四（4月30日）發表聲明，批評大陸教育部此舉是政治考慮，旨在對台施壓，卻損害了他們的權益。他們呼籲當局取消相關政策限制，並擴大陸生赴台名額。

微信公眾號「不要讓陸生消失」發表一篇陸生與準陸生的聲明，呼籲兩岸當局不要讓陸生消失，持續開放給他們赴台就學。聲明指，大陸教育部此決定是近年一系列對台加強施壓政策下的產物，認為就算沒有疫情，只要兩岸關係持續緊張，終會出現當前的困局。

聲明批評，此決定損害今年申請赴台就學的準陸生權益，並加深在學陸生的困境，不但傷害他們的情感，亦影響他們的權利、學業、生活和前途。他們同時批評，台灣對陸生的歧視政策，對大陸的偏狹認識和不友善，都傷害了他們的情感，令他們在學習和日常生活碰壁。

該批陸生及準陸生在聲明中提出，解決辦法不是阻止他們赴台，而是更深的理解和溝通，強調改變兩岸關係並非依靠施壓和禁止。聲明又指，陸生不是大陸或台灣的政治派遣對象，反而可能成為最了解台灣的大陸人，也最有可能推動兩岸互相理解與溝通。