新冠肺炎：增5宗本地個案　國務院批醫院存僥倖心理

黑龍江省衞健委周五（5月1日）公布，牡丹江市新增5宗新冠肺炎本地病例，均為境外移入關聯性無症狀感染者轉為確診病例。該省不斷新增確診個案，據報上月全國六成本土病例來自黑龍江，國務院聯防聯控機制發布《關於黑龍江省新冠肺炎聚集性疫情有關情況的通報》，批評兩市對境外輸入疫情風險認識不足，相關醫院存在僥倖心理，病房管理嚴重失職，未制訂嚴格的看護和探視制度，要求各地落實常態化疫情防控。

通報指出，哈爾濱市、牡丹江市自4月以來，不斷發生境外新冠肺炎輸入病例關聯的本地聚集疫情，特別是涉及多間醫院先後發生院內感染，持續時間長，感染病例多。其中的哈爾濱市聚集疫情，為87歲患者陳某君因發燒、行動不便及尿失禁，自上月2日先後入住2間醫院，至同月10日確診轉入黑龍江省傳染病防治院治療。經流行病學調查，對密切接觸者進行核酸篩查，陸續確診數十名關聯性病例和無症狀感染者，包括上述醫院的多名醫護人員。另牡丹江市的聚集疫情，同為一名患者感染數名醫護人員所致。

通報強調黑龍江省聚集疫情的問題，包括對疫情防控形勢認識不足、防控措施薄弱、源頭疫情管控措施不夠嚴格、社區防控措施未有效落實、醫院防控措施落實不力等。當局要求各地和醫療機構必須吸取教訓，關注境外疫情輸入情況，防止發生本地感染傳播，避免疫情再發生。

此外，湖北省周五召開疫情防控例行新聞發布會，會上宣布，自周六（5月2日）起，將湖北省突發公共衞生應急響應級別由一級響應調整為二級，並相應調整相關防控策略。至此，全國31個省區市均宣布解除一級響應。