遊學營號稱可治療抑鬱　內媒揭學員慘遭羞辱虐打

「病急亂投醫」絕非良策。內地一個名為「大愛無疆」的遊學營，10天收費12萬元人民幣（約13.4萬港元），號稱可治療精神疾病，修補家庭關係，吸引不少家長替子女報名參加；惟有學員踢爆，該營對家長進行洗腦控制，採用羞辱虐打方式「治療」學員，又強迫學員斷藥；形容遊學營是「洗腦魔窟」、始創人居裕然是「魔鬼」。內媒調查後發現，居裕然自稱大學客席教授，實際曾因傳銷入獄。

根據「大愛無疆」官網介紹，遊學營至今已舉辦20多期，曾幫助153名確診抑鬱、自閉、狂躁等精神疾病的青少年戒掉藥物，「找回自我，綻放生命」。從官網照片可見，遊學營的學員基本都是青少年，他們穿上統一印有「大愛無疆」的衣服，坐大巴，住賓館，開營火晚會，與一般遊學營無異。惟「大愛無疆」有「扒皮」和「喝湯」兩大特色，其中「扒皮」是毫不留情面指出問題，「喝湯」則是用戒尺懲戒，「湯」一字更是解作戒尺打在身上後，被懲戒者靈魂深處流下的眼淚。

22歲女學員李小杉（化名）表示，她自患上抑鬱症後，情緒時好時壞，不想上學，母親便「哄騙」她參加遊學營。她曾試圖逃跑，卻被捉回來，更遭到「懲戒」︰「被多人按住胳膊羞辱「不是人」，更遭父親及居裕然用戒尺各打15下，導致「屁股被打破皮，全發紫了」。事後，母親認為她完全斷藥，開始獨立生活，但實際上她完成遊學營後情況更糟糕，偷偷到醫院買藥控制病情，甚至搬到另一個城市，想和父母脫離關係。

24歲女學員劉可欣（化名）經歷更為糟糕。她憶述，當時告知居裕然希望離開後，對方以「父母饋贈」為由，要求她脫掉全身衣服，留下手機、身份證和行李。劉可欣依言照做，簽下生死與遊學營無關的保證書，以及與父親斷絕關係聲明書後，隻身從郊區賓館走到市區，透過警方幫助回到外祖母家中。

「大愛無疆」官網上，居裕然的簡介是北京大學、浙江大學等院校的客座教授，20多所中學名譽校長。惟內媒調查後發現，居裕然的真名為居志國，2007年因領導傳銷組織被捕，被列為「遼寧省十大傳銷案」。記者採訪居裕然時，對方坦承自己是居志國，惟辯稱「大愛無疆」只是給孩子們成長的方向，並非醫療機構，他也不是在治療精神疾病。他表示，目前遊學營內尚有20多個家庭，還有50多個家庭正排隊參加遊學營。